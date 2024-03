Visites libres du jardin de l’École du Breuil Jardins de l’École du Breuil Paris, samedi 1 juin 2024.

Visites libres du jardin de l’École du Breuil Venez découvrir le patrimoine végétal de l’École Du Breuil. 1 et 2 juin Jardins de l’École du Breuil Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T09:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Venez découvrir le patrimoine végétal de l’École Du Breuil, labellisé « Jardin remarquable » par le Ministère de la Culture.

Jardins de l’École du Breuil Route de la Ferme 75012 Paris Paris 75012 Quartier de Picpus Paris Île-de-France Les 10 ha du jardin, combinés aux 13 ha de l’arboretum, offrent à l’école un des plus grands domaines horticoles entièrement consacrés à l’enseignement. L’arboretum, un des quatre sites du Jardin Botanique de Paris, ainsi que le jardin de l’école sont les principaux supports pour l’enseignement. Le domaine de l’école est labellisé « ÉcoJardin » et « Jardin remarquable ».

Les jardins thématiques :

Roseraie contemporaine, rocaille, jardins de vivaces (mixed-borders et systématique), jardin paysager, collection d’arbustes (fruticetum), verger, potager clos de murs, serres chaudes, collection de plantes saisonnières associant bulbes et bisannuelles au printemps, et plus de 1 000 variétés de plantes à fleurs et à feuillage l’été.

Dans une ambiance naturelle, l’arboretum de Paris présente 650 essences de feuillus et conifères, différents milieux dont une zone humide et une prairie calcaire.

Ces espaces pédagogiques abritent de remarquables collections végétales, étiquetées, accessibles au public gratuitement. Par le RER A direction Boissy Saint Léger, descendre à 10′ de Nation à la station Joinville-Le-Pont et suivre l’indication Hippodrome de Vincennes, une fois sur la route de la Pyramide, entrez sur la droite par le portail du jardin. En métro et bus : Château de Vincennes, ligne 1 et prendre le bus 112 jusqu’à l’arrêt Carrefour de Beauté. Au carrefour prendre à droite la route de la Ferme, au rond-point prendre à gauche la route de la pyramide pour trouver l’entrée du jardin. 2 nouvelles lignes de bus 77 et 201 : arrêt Ecole Du Breuil. En vélib : station 12128 – ROUTE DE LA PYRAMIDE- ECOLE DU BREUIL 33 bornettes, Pyramide juste en face de l’entrée du jardin. En voiture : autoroute A4 – depuis Paris sortie à Joinville-Le-Pont puis 2ème feu à gauche (des places de parking le long de la route de la Pyramide). Pour cause de plan Vigipirate, l’entrée de l’école et du jardin se fait par la route de la Pyramide en face de l’entrée de l’arboretum

©C. BEAUVAIS-LEBRUN-EDB