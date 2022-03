Visites libres du Donjon Donjon de Rouen, 13 avril 2022, Rouen.

Visites libres du Donjon

du mercredi 13 avril au dimanche 24 avril à Donjon de Rouen

En famille ! Sur les temps de visite libre du Donjon, les enfants et leurs parents explorent ce monument historique tout en s’amusant, grâce à un livret de jeux et d’énigmes. Ce livret permet aux plus jeunes de parcourir le lieu et de découvrir ces nombreux détails cachés. Ils devront déchiffrer, observer et même dessiner pour arriver au bout de toutes les questions. Même les adultes deviendront incollables sur l’Histoire de ce monument.

Visites libres et gratuites – Sans réservation

Donjon de Rouen Rue Bouvreuil, Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T14:30:00 2022-04-13T16:00:00;2022-04-14T14:30:00 2022-04-14T16:00:00;2022-04-15T14:30:00 2022-04-15T16:00:00;2022-04-16T14:30:00 2022-04-16T16:00:00;2022-04-17T14:30:00 2022-04-17T16:00:00;2022-04-20T14:30:00 2022-04-20T16:00:00;2022-04-21T14:30:00 2022-04-21T16:00:00;2022-04-22T14:30:00 2022-04-22T16:00:00;2022-04-23T14:30:00 2022-04-23T16:00:00;2022-04-24T14:30:00 2022-04-24T16:00:00