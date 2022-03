Visites libres du Château de Montaigu Musée du Château de Montaigu Laneuveville-devant-Nancy Catégories d’évènement: Laneuveville-devant-Nancy

Musée du Château de Montaigu, le samedi 14 mai à 17:00

Situé au cœur du Domaine de Montaigu et jouxtant le Musée de l’Histoire du fer, le Château de Montaigu fut construit au XVIIe siècle par Bon Prévost, receveur général des fermes de Lorraine. Entièrement reconstruit après un incendie en 1921, le château est une des rares demeures de Lorraine meublée et richement décorée dans le style « Art déco ». Ses derniers propriétaires, Édouard & Suzanne Salin, ont rassemblé une collection exceptionnelle de meubles, sculptures, peintures et instruments de musique, à (re)découvrir sans modération. Attribué par le ministère de la Culture, le Château de Montaigu a obtenu le label « Maisons des Illustres ». Venez découvrir le Château de Montaigu et son histoire. Musée du Château de Montaigu Rue de l’Ermitage, 54410 Laneuveville-devant-Nancy, Meurthe-et-moselle, Grand Est Laneuveville-devant-Nancy Meurthe-et-Moselle

