Nuit des musées Visites libres de l’exposition « Jean-Jacques Rousseau. Portraits d’une icône universelle » Musée Jean-Jacques Rousseau Samedi 14 mai, 18h00 Dans la limite de la gestion des flux.

Visites libres de l’exposition temporaire « Jean-Jacques Rousseau. Portraits d’une icône universelle »

Jean-Jacques Rousseau est une icône universelle : illustre représentant

du siècle des Lumières, ses écrits et son apparence sont connus de tous. Mais sait-on réellement à quoi il ressemblait ?

Jean-Jacques Rousseau a été portraituré par des artistes de renom. Son image s’est diffusée par le biais de grands modèles, reflétant les moments clefs de son histoire : philosophe célèbre et admiré, auteur exilé et persécuté, puis personnalité divinisée et adulée.

L’iconographie de Jean-Jacques Rousseau est riche de sens et source

d’une grande production artistique et littéraire. Elle investit tous les foyers, des plus fortunés aux plus modestes, et tous les supports (peintures, sculptures, gravures, horloges, médaillons, assiettes…). C’est ce qu’on pourrait appeler la «Rousseaumania » qui perdure jusqu’à nos jours.

Cette exposition révèle un homme aux multiples visages et présente des œuvres encore jamais sorties des réserves, ainsi que des prêts du Domaine de Chaalis – Institut de France.

L’exposition se poursuit dans les jardins du Musée : des anecdotes insolites racontent les dessous des portraits du philosophe.

En avril 1756, Jean-Jacques Rousseau fuit Paris, « ville de bruit, de fumée et de boue», et s’installe à Montmorency, au lieu-dit l’« Hermitage ». En décembre 1757, le Citoyen de Genève emménage au petit Mont-Louis, actuel Musée Jean-Jacques Rousseau.

Il y compose ses œuvres majeures : Julie ou la Nouvelle Héloïse, La Lettre à d’Alembert sur les spectacles, Du Contrat Social, Emile ou de l’Education.

La condamnation de l’Emile provoque la fuite du philosophe le 9 juin 1762.

Le Musée se compose du petit Mont-Louis, maison du philosophe, du jardin comprenant le cabinet de verdure et le « Donjon ».

Un agrandissement de la maison réalisé au XIXe siècle permet d’organiser expositions temporaires et manifestations culturelles.

Within the limits of flow management. Saturday 14 May, 18:00

In April 1756, Jean-Jacques Rousseau fled Paris, “a city of noise, smoke and mud”, and settled in Montmorency, at the place called “Hermitage”. In December 1757, the Citizen of Geneva moved to Petit Mont-Louis, now the Jean-Jacques Rousseau Museum.

There he composed his major works: Julie or Nouvelle Héloïse, La Lettre à d’Alembert sur les spectacles, Du Contrat Social, Emile or Education.

The condemnation of the Emile caused the philosopher to flee on 9 June 1762.

The Museum consists of the small Mont-Louis, house of the philosopher, the garden including the cabinet of greenery and the «Keep».

An extension of the house made in the nineteenth century allows to organize temporary exhibitions and cultural events.

Jean-Jacques Rousseau es un icono universal: ilustre representante del siglo de las Luces, sus escritos y su apariencia son conocidos por todos. Pero, ¿se sabe realmente cómo era? Jean-Jacques Rousseau fue retratado por artistas de renombre. Su imagen se difundió a través de grandes modelos, reflejando los momentos clave de su historia: filósofo famoso y admirado, autor exiliado y perseguido, luego personalidad divinizada y adorada. La iconografía de Jean-Jacques Rousseau es rica de sentido y fuente de una gran producción artística y literaria. Invierte todos los hogares, desde los más afortunados hasta los más modestos, y todos los soportes (pinturas, esculturas, grabados, relojes, medallones, platos…). Esto es lo que se podría llamar la «Rousseaumania» que perdura hasta nuestros días. Esta exposición revela a un hombre de múltiples caras y presenta obras nunca antes sacadas de las reservas, así como préstamos del Domaine de Chaalis – Institut de France. La exposición continúa en los jardines del Museo: anécdotas insólitas cuentan las partes inferiores de los retratos del filósofo.

Dentro de los límites de la gestión de flujos. Sábado 14 mayo, 18:00

