Marseille Musée des Docks Romains Bouches-du-Rhône, Marseille Visites libres de l’exposition ÉVÉNEMENT “A la découverte du plus gros sous marin civil au monde: le Saga” Musée des Docks Romains Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Visites libres de l’exposition ÉVÉNEMENT “A la découverte du plus gros sous marin civil au monde: le Saga” Musée des Docks Romains, 18 septembre 2021, Marseille. Visites libres de l’exposition ÉVÉNEMENT “A la découverte du plus gros sous marin civil au monde: le Saga”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des Docks Romains

**Musée des Docks romains** **ÉVÉNEMENT “A la découverte du plus gros sous marin civil au monde: le Saga”** Exposition en extérieur de photos et présentation par les Compagnons du Saga du plus grand sous-marin civil au monde et de son histoire marseillaise en deux phases : la première, de 1966 à 1970, avec le commandant Cousteau qui a fait construire ce sous-marin pour des études d’océanographiques, la deuxième de 1986 à 1990 grâce à un partenariat entre l’IFREMER et la COMEX. En intérieur, petite exposition de maquettes de sous-marins civils dédiés à la recherche scientifique. Visite libre en continu (dernière admission 17h30)

Entrée libre, sans inscription

Visite libre en continu Musée des Docks Romains 28 place Vivaux 13002 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Musée des Docks Romains Adresse 28 place Vivaux 13002 Marseille Ville Marseille lieuville Musée des Docks Romains Marseille