Venez découvrir cette magnifique église romane du XIe siècle, dont subsiste le choeur, une partie du transept et le clocher surmonté d'une flèche en pierre du XIIIe siècle. Du Lundi au Samedi de 14h à 18h, visites libres gratuites (autres périodes selon disponibilités sur rendez-vous).

poligny@cdj-tourisme.com
+33 3 84 37 24 21
https://www.coeurdujura-tourisme.com/

