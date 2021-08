Saumur Église Notre Dame de Nantilly Maine-et-Loire, Saumur Visites libres à l’Eglise Notre-Dame-de-Nantilly Église Notre Dame de Nantilly Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

Visites libres à l’Eglise Notre-Dame-de-Nantilly Église Notre Dame de Nantilly, 18 septembre 2021, Saumur. Visites libres à l’Eglise Notre-Dame-de-Nantilly

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Notre Dame de Nantilly

Le parcours est accessible en anglais. Labellisée Église Remarquable en Anjou, un parcours de valorisation permet au public de découvrir les éléments les plus intéressants de son architecture : vitraux, chapiteaux, sculptures et orgue Église Notre Dame de Nantilly Place de Nantilly, 49400 Saumur Saumur Saumur Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

