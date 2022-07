Visites-introduction à l’Agroforesterie Syntropique Plazac, 13 juillet 2022, Plazac.

Visites-introduction à l’Agroforesterie Syntropique

lieu-dit La Grange Plazac Dordogne

2022-07-13 – 2022-07-13

L’Agroforesterie Syntropique est une manière d’interagir avec le vivant qui démultiplie l’abondance de la production, de la biomasse, de la richesse du sol – et donc de sa capacité à retenir l’eau.

Ses principes cessent de placer les homo sapiens comme les « gérants intelligents » du monde pour nous amener à comprendre que nous faisons partie d’un « système intelligent ».

Anaëlle Théry, pépiniériste et auteure, formée à l’histoire et l’anthropologie. Par-dessus tout passionnée par les mécanismes de l’abondance, elle fait de la recherche et de la formation en agroforesterie syntropique sa priorité.

