Votre guide Grégory Oswald se trouve être également le conservateur de la Chartreuse à Molsheim autant vous dire qu’il en connait un rayon sur l’histoire de la région et la commune de Dachstein.

Il va vous raconter son histoire étonnante en sillonnant les rues de la commune pendant 1h30.

18h30 par beau temps rendez-vous au Parc à escargot « rue du viehweg » en face de la ferme Wilt (10 min à pied) il sera possible de s’y rendre en voiture. S’il pleut rendez-vous directement au magasin du n° 55 rue Principale. Romain Deiber vous présentera son activité professionnelle, celle d’éleveur avec un cheptel de pas moins de 80 000 bêtes ! Rassurez-vous, ses bêtes sont petites. D’ailleurs, le nom exact de la profession est celui « d’héliciculteur ». Il vous proposera une dégustation de 4 recettes à base d’escargot et 1 tartine terrine d’escargot, 1 verre de vin ou soft. En éleveur attentionné, il va provoquer le désir de se nourrir aux escargots. Comment ? Cela reste à découvrir. Et non, pas en jouant de la flûte. Nous ne sommes pas nombreux à savoir le son que produisent 80 000 bêtes qui se nourrissent.

Maintien des visites même par temps de pluie, excepté en cas d’alerte météo.

Visites payantes uniquement pour les adultes. Minimum 6 personnes et limité à 12 personnes.

Disponible à la vente en ligne.

Lieu de rendez-vous en face de l’impasse des artisans à l’abris bus.

point de rencontre

