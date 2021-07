Visites insolites Bibliothèque Centrale de Versailles, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Versailles.

Visites insolites

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Bibliothèque Centrale de Versailles

Les bibliothèques personnelles d’une reine et d’une favorite, le bureau d’un lecteur de l’au-delà, des cachettes et un dédale de livres… Venez découvrir les secrets et les anecdotes qui se nichent au cœur de l’ancien Hôtel des Affaires étrangères et de la Marine de Louis XV en compagnie des bibliothécaires en charge des collections patrimoniales. Pour adultes et adolescents (possible à partir de 10 ans) Accessibilité : escaliers anciens et étroits

Les réservations sont ouvertes le jour-même et se font sur place.

Bibliothèque Centrale de Versailles 5 rue de l’indépendance américaine 78000 Versailles Versailles Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

