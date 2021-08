Blanot Blanot Blanot, Saône-et-Loire Visites insolites aux Grottes de Blanot Blanot Blanot Catégories d’évènement: Blanot

Saône-et-Loire

Visites insolites aux Grottes de Blanot Blanot, 5 août 2021, Blanot. Visites insolites aux Grottes de Blanot 2021-08-05 18:15:00 – 2021-08-05 19:45:00 Grottes de Blanot Fougnières

Blanot Saône-et-Loire Blanot EUR 21 Visite conférence : découvertes scientifiques, histoire, géologie, micro-organismes… Animée par Lionel BARRIQUAND, spéléologuqe, qui mène de nombreuses recherches sur le site des Grottes de Blanot, vous plonge dans un univers passionnant pendant 1h30. Animation proposée par l’association la Cailleverdière, en partenariat avec l’association pour la recherche et la valorisation des grottes d’Azé et du Mâconnais Clunisois Uniquement sur réservation lacailleverdiere.asso@outlook.fr +33 3 85 50 03 59 Visite conférence : découvertes scientifiques, histoire, géologie, micro-organismes… Animée par Lionel BARRIQUAND, spéléologuqe, qui mène de nombreuses recherches sur le site des Grottes de Blanot, vous plonge dans un univers passionnant pendant 1h30. Animation proposée par l’association la Cailleverdière, en partenariat avec l’association pour la recherche et la valorisation des grottes d’Azé et du Mâconnais Clunisois Uniquement sur réservation dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Blanot, Saône-et-Loire Autres Lieu Blanot Adresse Grottes de Blanot Fougnières Ville Blanot lieuville 46.48534#4.74497