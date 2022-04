Visites incontournables – Pujols Pujols, 10 août 2022, Pujols.

Visites incontournables – Pujols Pujols

2022-08-10 – 2022-08-10

Pujols Lot-et-Garonne

2.5 2.5 EUR Les bourgs castraux et ecclésiaux du Grand Villeneuvois.

Rdv sur la place Saint-Nicolas à Pujols.

Réservation conseillée.

Durand le Moyen Age, le territoire du Grand Villeneuvois est un espace très convoité. Les “princes” de la terre se disputent les possessions, dès la fin de la Croisade contre les Albigeois et durant la guerre de Cent ans. Le clergé joue également un rôle prédominant. De nombreux bourgs castraux et ecclésiaux sont ainsi établis. Découvrez leur histoire et leurs particularités durant ces visites.

Les bourgs castraux et ecclésiaux du Grand Villeneuvois.

Rdv sur la place Saint-Nicolas à Pujols.

Réservation conseillée.

Les bourgs castraux et ecclésiaux du Grand Villeneuvois.

Rdv sur la place Saint-Nicolas à Pujols.

Réservation conseillée.

Durand le Moyen Age, le territoire du Grand Villeneuvois est un espace très convoité. Les “princes” de la terre se disputent les possessions, dès la fin de la Croisade contre les Albigeois et durant la guerre de Cent ans. Le clergé joue également un rôle prédominant. De nombreux bourgs castraux et ecclésiaux sont ainsi établis. Découvrez leur histoire et leurs particularités durant ces visites.

Pujols

dernière mise à jour : 2022-02-26 par