### Mademoiselle Maria K, clown et tragédienne de rue, spécialiste auto-proclamée « de tout ce qui est chiant », propose une visite (im)pertinente de La Saline. Suivez le fil rouge de sa visite interactive et décalée (mais néanmoins très documentée !) à travers l’histoire de ce lieu culturel.

Gratuit. Entrée libre.

