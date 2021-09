Soissons Abbaye Saint-Jean-des-Vignes 02200 Soissons Aisne, Soissons Visites immersives Abbaye Saint-Jean-des-Vignes 02200 Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye Saint-Jean-des-Vignes 02200 Soissons gratuit

Casque sur les yeux, vous voici en 1644 et vous entrez dans l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes en compagnie du novice Pierre Jostein. Une redécouverte complète et bouleversante de l’abbaye. Abbaye Saint-Jean-des-Vignes 02200 Soissons 02200 Soissons Soissons Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

