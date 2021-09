Le Kremlin-Bicêtre Parc de Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne Visites historiques Parc de Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre Catégories d’évènement: Le Kremlin-Bicêtre

L’association propose des nouvelles balades historiques autour des panneaux « Lieux de villes », avec notamment l’ajout de 2 nouveaux panneaux installés en 2021.

sur inscription auprès de l’association grangeauxqueulx@gmail.com – 20 personnes maximum

Balades historiques par la Grange aux Queulx Parc de Bicêtre 78 rue du Général Leclerc 94270 Le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre La Mairie – Salengro Val-de-Marne

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

