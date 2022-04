Visites gustatives de l’exposition « À mains nues » par le collectif Enoki MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, 14 mai 2022 21:00, Vitry-sur-Seine.

Pour cette visite gustative, le collectif Enoki interroge à travers une sélection d’œuvres de l’exposition, la manière dont nos pratiques alimentaires influent les dynamiques du genre.

Le collectif Enoki est une plateforme de réflexion sur les rapports entre art, vivant et alimentation. En confrontant les points de vues de créateurs, penseurs, utopistes et révolutionnaires du secteur alimentaire, qu’ils soient artistes, chefs, cultivateurs ou scientifiques, le collectif Enoki explore les processus à l’œuvre au sein de l’alimentation, du champ à l’assiette, tout en proposant de nouvelles approches de la cuisine.

Pour cette visite gustative, conçue en collaboration avec Tristan Fournier (socio-anthropologue de l’alimentation, CNRS), le collectif Enoki interroge à travers une sélection d’œuvres de l’exposition, la manière dont nos pratiques alimentaires influent les dynamiques du genre. Une proposition qui questionne nos assiettes tout en aiguisant nos papilles !

_Exposition de la collection « À mains nues », durée 1h_

Le MAC VAL est le premier musée à être exclusivement consacré à la scène artistique en France depuis les années 50. Le projet du musée s’est développé sur près d’une quinzaine d’années, suite à la création en 1982, du Fond Départemental d’Art Contemporain. Il est né de la conviction du Conseil général du Val-de-Marne qu’une action intense menée en faveur de la création artistique, tournée résolument vers ses publics, concourt à l’épanouissement de chacun, à la connaissance de l’autre, au respect mutuel, à la cohésion sociale. Une vision humaniste de la culture qui s’illustre dans les différentes missions du musée. Plus de 2500 œuvres la composent parmi elles, des œuvres d’artistes incontournables de la scène artistique tels que Christian Boltanski, Bruno Perrament, Claude Closky, Gina Pane, Annette Messager, Pierre Huyghe… mais aussi des œuvres d’artistes émergents affirmant la volonté du MAC/VAL d’être au plus proche de la création contemporaine. En résonance avec les accrochages de la collection, trois à quatre expositions temporaires sont présentées annuellement. Monographiques ou collectives, elles prennent la forme d’une invitation, naissent de la rencontre entre l’artiste et le musée. Construites comme un prolongement de la collection, les expositions nous permettent d’aller plus loin dans la découverte de l’art contemporain. L’équipe du MAC/VAL met son imagination au service du public en proposant des actions innovantes pour rendre accessible à tous la création artistique contemporaine. Avec des artistes confirmés ou en devenir, le MAC/VAL continue, au plus proche du public, d’être le passeur d’une création vivante au fil d’une programmation qui nous incite à nous interroger et à nous tourner vers l’avenir…

Ligne 7 ou tramway T3 arrêt Porte de Choisy. Puis T9 arrêt MAC VAL. – Ligne 7 arrêt Villejuif – Louis Aragon. Puis bus 172 (dir. Créteil-L’Échat) ou 180n(dir. Villejuif), arrêt Hôtel de Ville – Roger Derry. – Ligne 8 arrêt Liberté.Puis bus 180 (dir. Villejuif), arrêt Hôtel de Ville – Roger Derry. – RER C : Gare de Vitry-sur-Seine. Puis bus 180 (dir.Villejuif), arrêt Hôtel de Ville – Roger Derry. – RER D : Gare de Maisons-Alfort / Alfortville. Puis bus 172 (dir. Bourg-la-Reine RER), arrêt Henri de Vilmorin. – En voiture : Parking du musée gratuit, accès rue Henri de Vilmorin

Visitas gustativas de la exposición «Con las manos desnudas» por el colectivo Enoki

El colectivo Enoki es una plataforma de reflexión sobre las relaciones entre arte, vida y alimentación. Al confrontar los puntos de vista de creadores, pensadores, utopistas y revolucionarios del sector alimentario, ya sean artistas, chefs, cultivadores o científicos, el colectivo Enoki explora los procesos que operan en el seno de la alimentación, del campo al plato, al tiempo que propone nuevos enfoques de la cocina.

Para esta visita gustativa, concebida en colaboración con Tristan Fournier (sociantropólogo de la alimentación, CNRS), el colectivo Enoki interroga a través de una selección de obras de la exposición, cómo nuestras prácticas alimentarias influyen en las dinámicas del género. ¡Una propuesta que cuestiona nuestros platos mientras afila nuestras papilas gustativas!

Exposición de la colección «Con las manos desnudas», duración 1h

MAC VAL

Inscripciones en el mismo día, dentro de los límites de las plazas disponibles Sábado 14 mayo, 17:00, 21:00

Place de la Libération 94400 Vitry-sur-Seine 94400 Vitry-sur-Seine Île-de-France