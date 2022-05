Visites gustatives de l’exposition « À mains nues » par le collectif Enoki MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Vitry-sur-Seine Catégories d’évènement: Val-de-Marne

Vitry-sur-Seine

Visites gustatives de l’exposition « À mains nues » par le collectif Enoki MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, 14 mai 2022, Vitry-sur-Seine. Visites gustatives de l’exposition « À mains nues » par le collectif Enoki

le samedi 14 mai à MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne

**Visites gustatives de l’exposition « À mains nues » par le collectif Enoki** —————————————————————————— Le collectif Enoki est une plateforme de réflexion sur les rapports entre art, vivant et alimentation. En confrontant les points de vues de créateurs, penseurs, utopistes et révolutionnaires du secteur alimentaire, qu’ils soient artistes, chefs, cultivateurs ou scientifiques, le collectif Enoki explore les processus à l’œuvre au sein de l’alimentation, du champ à l’assiette, tout en proposant de nouvelles approches de la cuisine. Pour cette visite gustative, conçue en collaboration avec Tristan Fournier (socio-anthropologue de l’alimentation, CNRS), le collectif Enoki interroge à travers une sélection d’œuvres de l’exposition, la manière dont nos pratiques alimentaires influent les dynamiques du genre. Une proposition qui questionne nos assiettes tout en aiguisant nos papilles ! _Exposition de la collection « À mains nues », durée 1h_ [_MAC VAL_](https://www.macval.fr/Nuit-europeenne-des-musees-2022)

Inscriptions le jour-même, dans la limite des places disponibles

Pour cette visite gustative, le collectif Enoki interroge à travers une sélection d’œuvres de l’exposition, la manière dont nos pratiques alimentaires influent les dynamiques du genre. MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Place de la Libération 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine Autres Lieu MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-Marne Adresse Place de la Libération 94400 Vitry-sur-Seine Ville Vitry-sur-Seine lieuville MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-Marne Vitry-sur-Seine Departement Val-de-Marne

MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-Marne Vitry-sur-Seine Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitry-sur-seine/

Visites gustatives de l’exposition « À mains nues » par le collectif Enoki MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne 2022-05-14 was last modified: by Visites gustatives de l’exposition « À mains nues » par le collectif Enoki MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-Marne 14 mai 2022 MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-Marne Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine

Vitry-sur-Seine Val-de-Marne