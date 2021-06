Nantua Nantua Ain, Nantua Visites guidées – Woua’art Festival Nantua Nantua Catégories d’évènement: Ain

Nantua

Visites guidées – Woua’art Festival Nantua, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Nantua. Visites guidées – Woua’art Festival 2021-07-09 16:00:00 16:00:00 – 2021-07-10 18:00:00 18:00:00 Espace Trois Lacs 14 rue du Docteur Mercier

Nantua Ain Nantua EUR Pour la première année, Nantua accueille une dizaine d’artistes qui investiront les rues de la ville avec leurs arts, suivez votre guide à la découverte de ces créations ainsi que de l’histoire de la ville. Pour la première année, Nantua accueille une dizaine d’artistes qui investiront les rues de la ville avec leurs arts, suivez votre guide à la découverte de ces créations ainsi que de l’histoire de la ville.

Lieu Nantua Adresse Espace Trois Lacs 14 rue du Docteur Mercier Ville Nantua lieuville 46.15539#5.60426