le samedi 18 septembre à Jardin de la mémoire

Circuits de visites guidées à vélo ———————————- Départ : Jardin de la Mémoire • Ancienne gare (maison garde barrière) • Usine Fanny Desjardins • Usine Ravine-Creuse • Canal Moreau • L’arche de Belzor • Arrêt : rond-point Vidot • Le vieux bazar • Retour : jardin de la Mémoire

Le nombre de places est limité , groupes de 6, possibilité de ramener son propre vélo, casques, gants, bouteille d’eau et casquette .

Circuits à vélo de visites guidées des sites historiques organisées par l’association PASREL Jardin de la mémoire 601 Rue de la Gare, 97440, La Réunion Saint-André

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00

