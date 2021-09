Bazoches-sur-Guyonne Maison Jean-Monnet Bazoches-sur-Guyonne, Yvelines Visites guidées (toutes les heures) de la Maison et du parc Maison Jean-Monnet Bazoches-sur-Guyonne Catégories d’évènement: Bazoches-sur-Guyonne

La Maison Jean Monnet à Bazoches-sur-Guyonne est le lieu propice pour découvrir le cadre de vie et de travail de l’un des architectes de l’Europe d’aujourd’hui. Située à 45 km à l’ouest de Paris, cette maison était le site idéal, à l’abri de l’effervescence de la capitale française, où Jean Monnet a pu développer sa vision de la paix et de l’unité européennes. Au cœur de l’actuel Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse, la Maison Jean Monnet vous offre un cadre exceptionnel pour une sortie de groupe. Les visiteurs pourront à la fois enrichir leurs connaissances sur l’Europe et passer un agréable moment de détente et de découverte en famille ou entre amis.

La Maison Jean Monnet à Bazoches-sur-Guyonne est le lieu propice pour découvrir le cadre de vie et de travail de l'un des architectes de l'Europe d'aujourd'hui. Maison Jean-Monnet 7 chemin du Vieux Pressoir 78490 Bazoches-sur-Guyonne Bazoches-sur-Guyonne Yvelines

