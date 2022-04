Visites guidées thématiques – Avril – Par Agnès Brillatz, 25 avril 2022, .

Visites guidées thématiques – Avril – Par Agnès Brillatz

2022-04-25 – 2022-04-25

Les visites guidées thématiques proposées par Agnès Brillatz pour les vacances d’Avril :

Visite guidées des 3 jardins urbains :

> Lundi 25 avril de 15h à 16h : Les jardins de PORT BOINOT et la découverte 2 fois millénaire

> Jeudi 28 avril de 15h à 16h : Le jardin des plantes, en partie protégé, historique et ses arbres remarquables

> Vendredi 29 avril de 15h à 16h : Les jardins de la Brèche, lauréat des Victoires du Paysage en 2014, une des plus grandes places publiques paysagée de France.

JEU EN FAMILLE

Le mercredi 27 avril de 15h à 16h30 :

Un jeu urbain pour connaitre Niort, ses 2 ports, ses personnages célèbres… vous irez dans l’expo permanente du Séchoir de Port Boinot.

Réservation sur le site internet je-regarde

Les visites guidées thématiques proposées par Agnès Brillatz pour les vacances d’Avril :

Visite guidées des 3 jardins urbains :

> Lundi 25 avril de 15h à 16h : Les jardins de PORT BOINOT et la découverte 2 fois millénaire

> Jeudi 28 avril de 15h à 16h : Le jardin des plantes, en partie protégé, historique et ses arbres remarquables

> Vendredi 29 avril de 15h à 16h : Les jardins de la Brèche, lauréat des Victoires du Paysage en 2014, une des plus grandes places publiques paysagée de France.

JEU EN FAMILLE

Le mercredi 27 avril de 15h à 16h30 :

Un jeu urbain pour connaitre Niort, ses 2 ports, ses personnages célèbres… vous irez dans l’expo permanente du Séchoir de Port Boinot.

Réservation sur le site internet je-regarde

Les visites guidées thématiques proposées par Agnès Brillatz pour les vacances d’Avril :

Visite guidées des 3 jardins urbains :

> Lundi 25 avril de 15h à 16h : Les jardins de PORT BOINOT et la découverte 2 fois millénaire

> Jeudi 28 avril de 15h à 16h : Le jardin des plantes, en partie protégé, historique et ses arbres remarquables

> Vendredi 29 avril de 15h à 16h : Les jardins de la Brèche, lauréat des Victoires du Paysage en 2014, une des plus grandes places publiques paysagée de France.

JEU EN FAMILLE

Le mercredi 27 avril de 15h à 16h30 :

Un jeu urbain pour connaitre Niort, ses 2 ports, ses personnages célèbres… vous irez dans l’expo permanente du Séchoir de Port Boinot.

Réservation sur le site internet je-regarde

Flickr mairie de niort

dernière mise à jour : 2022-04-08 par