Les visites guidées thématiques proposées par Agnès Brillatz pour le mois d'Août :

LE PASSAGE DU COMMERCE : Vendredi 5 aout à 17h
LA ROUSSILLE : Vendredi 26 aout à 17h

Réservation sur le site internet je-regarde

