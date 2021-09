Visites guidées Théâtre-Sénart,scène nationale, 19 septembre 2021, Lieusaint.

Visites guidées

Théâtre-Sénart, scène nationale, le dimanche 19 septembre à 14:00

[[http://www.theatre-senart.com](http://www.theatre-senart.com)](http://www.theatre-senart.com)ionale, ouvrira ses portes aux visiteurs **dimanche 19 septembre à l’occasion des 38èmes Journées européennes du patrimoine. « Le Patrimoine pour tous » sera à l’honneur lors de cette édition; l’occasion propice de découvrir le Théâtre-Sénart, patrimoine contemporain du territoire, ouvert à et pour tous. Edifice monumental à la peau d’aluminium culminant à 29 mètres. Sa morphologie est à la fois complexe et hiérarchisée, les reliefs s’équilibrent et jouent avec le dynamisme des obliques, offrant un nouveau repère dans le paysage. Cet équipement culturel de 11000m2 conçu par l’Atelier Chaix et Morel dans une démarche de recherche de qualité environnementale et inauguré en novembre 2015, abrite en son sein deux salles de spectacle, une salle de répétitions, un atelier de construction de décors, un lieu d’expositions, un restaurant, un bar, un patio paysagé et un espace plein-air de programmation. De 14h à 18h, des visites guidées de 45 minutes seront proposées par l’équipe du Théâtre-Sénart qui aura à coeur de vous faire découvrir ce lieu magique et toutes ses coulisses… Réservations sur le site [www.theatre-senart.com](http://www.theatre-senart.com) ou par téléphone au 01 60 34 53 60 du mardi au samedi de 14h à 19h. Nous vous attendons nombreux !

Entrée libre sur réservation

Théâtre-Sénart,scène nationale 8-10, allée de la Mixité 77127 Lieusaint Lieusaint Seine-et-Marne



