Arras Centre socio culturel Guynemer Arras, Pas-de-Calais Visites guidées théâtralisées, par la Cie Pièces Montées Centre socio culturel Guynemer Arras Catégories d’évènement: Arras

Pas-de-Calais

Visites guidées théâtralisées, par la Cie Pièces Montées Centre socio culturel Guynemer, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Arras. Visites guidées théâtralisées, par la Cie Pièces Montées

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Centre socio culturel Guynemer

-De 14h à 15h : du Centre Guynemer à l’Espace Aliès Guinard, avec Nen Terrien -De 15h à 16h : de l’Espace Aliès Guinard à la Maison des Arts, avec « Florence Ducheveu » (Isabelle Saudubray) Ces deux visites guidées vous feront naviguer entre poésie et fantaisie, et regarder la ville d’un autre œil. Elles rendront hommage à de grandes figures féminines méconnues, débusqueront les traces que les femmes ont laissées dans le paysage Châtillonnais, revisiteront nos expériences communes de la féminité, et nous feront entendre des vers célébrant le désir, ce grand trait d’union entre les êtres. Saurez-vous dénicher le faux du vrai ? Mais les journées du Matrimoine à Châtillon, c’est plus encore : d’autres surprises artistiques autour de l’héritage des femmes vous seront proposées par la compagnie Pièces Montées.

Sur inscription

Femmes ordinaires extraordinaires Centre socio culturel Guynemer 2 rue Guynemer, 92320 Châtillon Arras Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arras, Pas-de-Calais Autres Lieu Centre socio culturel Guynemer Adresse 2 rue Guynemer, 92320 Châtillon Ville Arras lieuville Centre socio culturel Guynemer Arras