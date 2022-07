VISITES GUIDÉES THÉÂTRALISÉES Lunel, 9 août 2022, Lunel.

VISITES GUIDÉES THÉÂTRALISÉES

16 cours Gabriel Pri Lunel Hérault

2022-08-09 – 2022-08-09

Lunel

Hérault

Depuis 7 ans, l’OT a programmé des visites théâtralisées du centre historique de qualité dans le cœur historique de Lunel.

Cet été, 2 dates ont été programmées : mercredi 27 juillet et mardi 9 aout à 18h.

La Compagnie des grands enfants (de Sommières) va animer ces 2 sorties avec des thématiques un peu différentes : Roméo et Juliette (scène du balcon revisitée) ; les tribulations d’Olivier (re-création) ; Le PlayBox (surprise à découvrir…).

Ainsi 3 saynètes seront jouées : derrière la Tour des prisons, à la Chapelle des Pénitents et au Parc J Hugo.

Entre ces intermèdes, la guide de l’OT, Amandine, donnera des explications sur le moyen âge, l’histoire de la Tour, la Place des caladons, la Chapelle des pénitents etc…

Prix.: 5€ (gratuit pour les moins de 16 ans)

Rendez-vous le 9 août pour les visites guidées théâtralisées ! Départ à l’office de tourisme. Inscription obligatoire

+33 4 67 71 01 37 https://www.ot-paysdelunel.fr/

Depuis 7 ans, l’OT a programmé des visites théâtralisées du centre historique de qualité dans le cœur historique de Lunel.

Cet été, 2 dates ont été programmées : mercredi 27 juillet et mardi 9 aout à 18h.

La Compagnie des grands enfants (de Sommières) va animer ces 2 sorties avec des thématiques un peu différentes : Roméo et Juliette (scène du balcon revisitée) ; les tribulations d’Olivier (re-création) ; Le PlayBox (surprise à découvrir…).

Ainsi 3 saynètes seront jouées : derrière la Tour des prisons, à la Chapelle des Pénitents et au Parc J Hugo.

Entre ces intermèdes, la guide de l’OT, Amandine, donnera des explications sur le moyen âge, l’histoire de la Tour, la Place des caladons, la Chapelle des pénitents etc…

Prix.: 5€ (gratuit pour les moins de 16 ans)

Lunel

dernière mise à jour : 2022-07-26 par