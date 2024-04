Visites guidées théâtralisées en français de l’Abbatiale Sts Pierre et Paul Ottmarsheim, dimanche 28 juillet 2024.

Visites guidées théâtralisées en français de l’Abbatiale Sts Pierre et Paul Ottmarsheim Haut-Rhin

Visite en costume en compagnie de Rodolphe ou Cunégonde d’Altenbourg, fondateurs de l’église au XIème siècle.

Visite guidée théâtralisée de l’Abbatiale Sts Pierre et Paul. C’est en tenue d’époque que Cunégonde ou Rodolphe d’Altenbourg, fondateurs de l’église, vous contera les trésors enfouis et les légendes de cet édifice insolite. Voyagez dans le temps et partagez en sa compagnie une heure en l’an mille. EUR.

Début : 2024-07-28 14:30:00

fin : 2024-07-28 15:30:00

20 rue du Général de Gaulle

Ottmarsheim 68490 Haut-Rhin Grand Est tourisme@ottmarsheim.fr

