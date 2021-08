Vallet Vallet Loire-Atlantique, Vallet VISITES GUIDEES SUR L’HISTOIRE DES ANCIENS COMMERCES DE VALLET ET LE NEGOCE DU VIN DEPUIS LA REVOLUTION Vallet Vallet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vallet

VISITES GUIDEES SUR L’HISTOIRE DES ANCIENS COMMERCES DE VALLET ET LE NEGOCE DU VIN DEPUIS LA REVOLUTION Vallet, 18 septembre 2021, Vallet. VISITES GUIDEES SUR L’HISTOIRE DES ANCIENS COMMERCES DE VALLET ET LE NEGOCE DU VIN DEPUIS LA REVOLUTION 2021-09-18 15:00:00 – 2021-09-19 16:30:00

Vallet Loire-Atlantique Circuit à pied dans le centre de Vallet (place Charles de Gaulle, rue des Forges, rue Emile Gabory, rue François Luneau jusqu’à la Maison des Vins). Nous observerons l’évolution de l’urbanisme dans ce bourg caractéristique du Vignoble Nantais, depuis la Révolution. Nous nous attacherons particulièrement aux commerçants et marchands de vin dont les bâtiments et le souvenir marquent “la capitale du Muscadet” Visite guidée sur les anciens commerces de Vallet et le négoce du vin Circuit à pied dans le centre de Vallet (place Charles de Gaulle, rue des Forges, rue Emile Gabory, rue François Luneau jusqu’à la Maison des Vins). Nous observerons l’évolution de l’urbanisme dans ce bourg caractéristique du Vignoble Nantais, depuis la Révolution. Nous nous attacherons particulièrement aux commerçants et marchands de vin dont les bâtiments et le souvenir marquent “la capitale du Muscadet” dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Vallet Autres Lieu Vallet Adresse Ville Vallet lieuville 47.16083#-1.26577