Visites guidées “Sous vos yeux la rupture d’un continent” Orcines, 21 mai 2022, Orcines. Visites guidées “Sous vos yeux la rupture d’un continent” Sommet du puy de Dôme Espace temple de Mercure Orcines

2022-05-21 15:00:00 – 2022-05-22 Sommet du puy de Dôme Espace temple de Mercure

Orcines Puy-de-Dôme Orcines Lecture de paysage du Haut Lieu tectonique de la Chaîne des Puys – faille de Limagne inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO accueilpdd@puy-de-dome.fr +33 4 73 62 21 46 https://volcan.puy-de-dome.fr/ Sommet du puy de Dôme Espace temple de Mercure Orcines

