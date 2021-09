Saint-Omer Sous-Préfecture de Saint-Omer Pas-de-Calais, Saint-Omer Visites guidées Sous-Préfecture de Saint-Omer Saint-Omer Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Immiscez-vous discrètement dans la résidence de Monsieur le Sous-Préfet. Réservation auprès de l’Office de Tourismeet des Congrès du Pays de Saint-Omerau 03.21.98.08.51 La Sous-Préfecture de Saint-Omer Sous-Préfecture de Saint-Omer 43, rue Saint Bertin, Saint-Omer Saint-Omer Pas-de-Calais

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T10:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T10:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

