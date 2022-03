Visites guidées – Sommet de Touraine Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches Catégories d’évènement: Beaulieu-lès-Loches

Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire Montez jusqu’au sommet d’un des plus grands clocher de Touraine. Découvrez son histoire, de sa construction à sa reconstruction. Une montée étonnante vous attend. La visite demande une bonne condition physique : beaucoup de marches et vertige. Montez jusqu’au sommet d’un des plus grands clocher de Touraine. Découvrez son histoire, de sa construction à sa reconstruction. Une montée étonnante vous attend. La visite demande une bonne condition physique : beaucoup de marches et vertige. obellot@beaulieulesloches.eu +33 2 47 91 94 94 http://www.beaulieulesloches.eu/ Montez jusqu’au sommet d’un des plus grands clocher de Touraine. Découvrez son histoire, de sa construction à sa reconstruction. Une montée étonnante vous attend. La visite demande une bonne condition physique : beaucoup de marches et vertige. Beaulieu-lès-Loches

