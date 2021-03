Couëtron-au-Perche Jardins de la Commanderie d'Arville Couëtron-au-Perche Visites guidées scolaires Jardins de la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche Catégorie d’évènement: Couëtron-au-Perche

Jardins de la Commanderie d'Arville, le vendredi 4 juin à 10:00

Divisé en quatre carrés de plantation (plantes des champs, utilitaires, médicinales et potagères), ce **jardin médiéval** permet de comprendre le **quotidien** des sociétés médiévales : usage du gaillet-gratteron comme substitut de café, emploi des propriétés « magiques » du serpolet, utilisation de la saponaire comme détergent, rôles de l’”herbe à mille trous”, etc. L’**usage** et la **symbolique** de ces végétaux sont révélés tout au long de la visite par les médiateurs du site. Une visite guidée des quatre carrés de plantation du jardin médiéval (plantes des champs, utilitaires, médicinales et potagères), autant de portes d’entrée sur le Moyen-âge Jardins de la Commanderie d’Arville 1, allée de la Commanderie Arville 41170 Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche Arville

2021-06-04T10:00:00 2021-06-04T18:30:00

