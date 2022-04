Visites guidées Salagon,musée et jardins Mane Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Salagon, musée et jardins, le samedi 14 mai à 19:00

Salagon vous propose, dès la tombée de la nuit 2 visites guidées : – Traces au Prieuré / 21h et 22h30 Mise en lumière de l’histoire du Prieuré, du Néolithique à nos jours. – Jardin médiéval / 19h et 21h30 Visite immersion dans les saveurs et senteurs médiévales. Visite guidées et entrée gratuite dans le cadre de la Nuit européenne des Musées – réservation conseillée au 04 92 75 70 50.

Entrée libre de 19h à minuit

A la tombée de la nuit, découvrez Salagon, ses jardins et son histoire accompagné d’un médiateur du musée. 2 visites guidées sont proposées sur 4 créneaux. réservation conseillée Salagon,musée et jardins Prieuré de Salagon, 04300 Mane Mane Alpes-de-Haute-Provence

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:30:00

