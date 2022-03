Visites guidées pour les tout-petits de l’exposition “Prendre la tangente” MAIF Social Club Paris Catégories d’évènement: île de France

Une visite de l’exposition « Prendre la tangente » adaptée aux tout-petits où se mêlent découvertes et éveil des sens. Profitez d’une mini-visite guidée pour les tout-petits à la rencontre des œuvres et des installations de l’exposition propice aux découvertes. Durant cette visite multisensorielle, vous pourrez partager un moment privilégié au cœur de l’exposition avec vos bouts de choux. Vous découvrirez les œuvres tout en douceur, par le corps et le jeu ! Toute personne suivant la visite doit réserver une place (enfants et accompagnateurs). Des visites réservées aux familles et des visites adultes sont également disponibles. MAIF Social Club 37 rue de Turenne Paris 75003 Contact : 0144925090 maifsocialclub-paris@maif.fr https://programmation.maifsocialclub.fr Art contemporain;Enfants;Expo

