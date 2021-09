Visites guidées pour les Journées Européennes du Patrimoine Saint-Marc-la-Lande, 18 septembre 2021, Saint-Marc-la-Lande.

Visites guidées pour les Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19 La Commanderie des Antoninsa 1 Rue des Antonins

Saint-Marc-la-Lande Deux-Sèvres Saint-Marc-la-Lande

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, La Maison du Patrimoine organise des visites guidées du site historique et paysager de Saint-Marc-la-Lande (79).

Rendez-vous le samedi 18 septembre à 14h, 15h30 et 16h30, et le dimanche 19 septembre à 10h30, 14h et 16h. Profitez de cet évènement annuel pour découvrir l’histoire de

La Commanderie des Antonins, la Collégiale, le verger et le jardin de plantes médicinales.

Vous pourrez également admirer l’exposition”Dentelles Nomades” présentée par le collectif 3 tisseuses de liens.

Visites libres ou visites audioguidées le samedi de 10h à 18h, et le dimanche de 10h à 18h.

Accueil dans le respect des mesures sanitaires (pass sanitaire et masque obligatoires, gel hydroalcoolique mis à disposition et distanciation physique).

+33 5 49 63 43 31

La Maison du Patrimoine

