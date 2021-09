Visites guidées Pontigny, 18 septembre 2021, Pontigny.

Visites guidées 2021-09-18 – 2021-09-19 Église abbatiale de Pontigny Avenue de l’Abbaye

Pontigny Yonne Pontigny

EUR L’abbaye de Pontigny, joyau cistercien, fait partie de la “Charte Européenne des Abbayes et Sites Cisterciens”, et si vous veniez la visiter autrement en ces journées du patrimoine ? Des visites guidées gratuites d’environ 1 h 30 auront lieu le samedi et le dimanche à 10 h, 14 h 30 et 16 h 30.

Prenez le temps de découvrir l’histoire de la plus grande abbatiale cistercienne au monde !

secretariat@abbayedepontigny.com https://www.abbayedepontigny.com/

