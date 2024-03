Visites guidées pendant les Journées Européennes des Métiers d’Art Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas, samedi 6 avril 2024.

Visites guidées pendant les Journées Européennes des Métiers d’Art Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas Vaucluse

Samedi 6 et dimanche 7 avril à 10h30, l’équipe du musée vous proposera une visite commentée durant laquelle vous découvrirez trois métiers d’art cartonnage, lithographie et typographie, et l’exposition temporaire Enfants de la réclame. Entrée gratuite.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur musee-cartonnage-imp@vaucluse.fr

L’événement Visites guidées pendant les Journées Européennes des Métiers d’Art Valréas a été mis à jour le 2024-03-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes