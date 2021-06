Gradignan Hôtel de Ville - Allée Promenade Gaston Rodrigues Gironde, Gradignan Visites Guidées Patrimoine Hôtel de Ville – Allée Promenade Gaston Rodrigues Gradignan Catégories d’évènement: Gironde

Gradignan

Visites Guidées Patrimoine Hôtel de Ville – Allée Promenade Gaston Rodrigues, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Gradignan. Visites Guidées Patrimoine

du mercredi 7 juillet au jeudi 26 août à Hôtel de Ville – Allée Promenade Gaston Rodrigues

Domaine viticole le plus important aux XVIIIe et XIXe siècles, l’actuelle mairie vous dévoilera son histoire, son parc et quelques anecdotes surprenantes.

Visite gratuite sur inscription au Point d’Information Tourisme – 17 place Bernard Roumégoux

Venez à la découverte d’un lieu emblématique de Gradignan avec un guide passionnant durant l’été. Hôtel de Ville – Allée Promenade Gaston Rodrigues 33170 GRADIGNAN Gradignan Laurenzane Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T11:00:00 2021-07-07T12:00:00;2021-08-13T11:00:00 2021-08-13T12:00:00;2021-08-26T11:00:00 2021-08-26T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Gradignan Étiquettes évènement : Autres Lieu Hôtel de Ville - Allée Promenade Gaston Rodrigues Adresse 33170 GRADIGNAN Ville Gradignan lieuville Hôtel de Ville - Allée Promenade Gaston Rodrigues Gradignan