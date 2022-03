VISITES GUIDEES « PATRIMOINE DU GRAND SIECLE ET METIERS D’ART » Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hérault

Pézenas Hérault Pézenas Cette année, par le biais de grands événements artistiques, la ville de Pézenas offre à Molière une fête d’anniversaire flamboyante pour ses 400 ans.

La Maison des Métiers d’Art s’associe à cet hommage et propose, chaque mois, des visites guidées « Patrimoine du Grand Siècle et Métiers d’Art ». Accompagnés d’une guide-conférencière, découvrez dans la ville des lieux historiques du XVIIe siècle et rencontrez des artisans d’art.

En avril, la modiste Céline Feilles, le créateur de bijoux Juan Carlos Gutierrez et la vannière

