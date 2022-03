Visites guidées Parc du haut-fourneau U4, 2 avril 2022, Uckange.

Visites guidées

du samedi 2 avril au dimanche 30 octobre à Parc du haut-fourneau U4

Visites guidées de l’U4 : L’association MÉCILOR (Mémoire Culturelle et Industrielle Lorraine) s’est mobilisée dès 1991 pour la sauvegarde du site du haut-fourneau U4. Ce sont 10 bénévoles, pour la plupart des sidérurgistes de métier qui animent les visites guidées proposées aux individuels comme aux groupes, mêlant histoire et témoignages de leur expérience au sein de l’usine. Samedi, dimanche et jours fériés à 14h15 et 16h30 Vacances d’octobre (zone B), tous les mardis à 15h En juillet et en août, tous les mardis à 15h00 Pour les groupes, visites guidées à d’autres horaires sur réservation uniquement. Visites guidées hors circuit : Logo Nouveauté La visite dite « Hors circuit » vous sera proposée toute l’année, les guides vous dévoileront les mystères des bâtiments industriels qui subsistent et de ceux qui ont disparu. Uniquement les dimanches à 15h00 Pour les groupes, visites guidées à d’autres horaires sur réservation uniquement.

Parc du haut-fourneau U4 1 rue du Jardin des Traces Uckange Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

