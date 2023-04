Visites guidées par les commissaires et rencontres avec leurs invité(e)s Pavillon de l’Arsenal Paris Catégories d’Évènement: île de France

Visites guidées par les commissaires et rencontres avec leurs invité(e)s Pavillon de l’Arsenal, 15 avril 2023, Paris. Le samedi 02 septembre 2023

de 15h00 à 16h00

Le dimanche 02 juillet 2023

de 15h00 à 16h00

Le samedi 01 juillet 2023

de 15h00 à 16h00

Le dimanche 16 avril 2023

de 15h00 à 16h00

Le samedi 15 avril 2023

de 15h00 à 16h00

.Tout public. gratuit sous condition Gratuit sur inscription Lors de week-end évènementiels autour de l’exposition « Paris Animal. Histoire et récits d’une ville vivante », visites guidées par Henri Bony et Léa Mosconi, architectes et commissaires et rencontres avec leurs invités, autrices et auteurs de l’ouvrage Rencontre avec Sylvie Robin

Conservatrice au Musée Carnavalet – Histoire de Paris.

contributrice de l’ouvrage avec le texte Lutèce Animale. De l’espace domestique aux Arènes.

Samedi 15 avril 2023, 15h



Rencontre avec Philippe Simon

Architecte, professeur à l’Ensa Paris Val-de-Seine

Contributeur de l’ouvrage avec le texte : L’animal en scène. Histoires des cirques parisiens.

Dimanche 16 avril 2023, 15h



Rencontre avec Nathalie Blanc

Directrice de recherche au CNRS

Contributrice de l’ouvrage avec le texte : Du rat sur les boulevards aux cafards dans la cuisine. Que fait l’animal indésirable à la Capitale ?

Samedi 1er juillet 2023, 15h

Rencontre avec Delphine Lewandowski

Architecte HMNOP, chercheuse en architecture

Contributrice de l’ouvrage avec le texte : Loger la biodiversité. Ce que peut l’architecture

Dimanche 2 juillet 2023, 15h Rencontre avec Françoise Fromonot

Architecte, critique d’architecture, Professeur à l’Ensa Paris-Belleville. Contributrice de l’ouvrage avec le texte Carnorama. Petit atlas parisien du meurtre alimentaire.

Pavillon de l'Arsenal 21 boulevard Morland 75004 Paris

©Pavillon de l’Arsenal

