Visites guidées par le Cercle Guimard, dimanche 17 mars 2024.

Le samedi 15 juin 2024

de 10h00 à 12h00

Le samedi 25 mai 2024

de 10h00 à 12h00

Le samedi 27 avril 2024

de 10h00 à 12h00

Le samedi 20 avril 2024

de 10h00 à 12h00

Le samedi 30 mars 2024

de 10h00 à 12h00

.Tout public. payant

Les

inscriptions s’effectuent sur le site du Cercle Guimard 15 jours avant la date

prévue de la visite.

Dans le cadre de la programmation de l’année « 2024 – Hector Guimard », le Cercle Guimard s’associe à la Ville de Paris et propose une série de visites guidées.

En compagnie de la conférencière Maréva

Briaud, suivez ces visites pour découvrir Hector Guimard et son architecture.

Hector Guimard, architecte d’art – Visites le 17 mars et le 15 juin

Ce parcours sera l’occasion

de découvrir l’évolution du travail et du style d’Hector Guimard, au travers de

ses œuvres emblématiques. La visite commence devant la façade du Castel

Béranger, pour se poursuivre par le groupe d’immeuble des rues Gros, Agar et La

Fontaine. Nous passerons devant l’immeuble Trémois, rue François Millet ainsi

qu’à l’emplacement de l’ancien atelier Guimard. Les stations de métro Mirabeau

et Eglise d’Auteuil permettront d’évoquer le travail de Guimard pour le métro.

Nous poursuivrons vers l’Hôtel Guimard qui fait face à l’immeuble Houyvet, puis

l’immeuble Guimard de la rue Henri Heine, dernière demeure parisienne de

l’architecte. La visite se terminera à l’Hôtel Mezzara, rue La Fontaine. Toutes

ces étapes sont commentées et pour la majorité d’entre elles des images

anciennes et des plans sont montrés aux participants.

Durée :

2h environ

Distance à

parcourir à pied : 2,3 km

Le Marais et le nouveau Paris de 1900 – Visite le 30 mars

Cette visite est l’occasion

de découvrir l’architecture de la Belle époque du Marais, période marquée en

1900 par le développement d’une architecture éclectique et pittoresque en

façades, face à une architecture haussmannienne devenue désuète. Ce parcours se

concentre à la fois sur les constructions d’Hector Guimard du cœur de la

capitale et sur l’effervescence artistique stimulée par le concours des façades

instauré lors de l’inauguration de la rue Réaumur en 1897.

Durée :

2h environ

Distance à

parcourir à pied : 2,9 km

Guimard et le métro – Visites le 20 avril et le 25 mai

Cette visite est l’occasion

de (re)découvrir les accès conçus par Hector Guimard pour le métropolitain de

Paris. Ce dernier avait été mis en construction en vue de l’ouverture de

l’Exposition universelle de 1900. En reliant les différentes stations de

l’historique axe Est-Ouest (ligne 1), ce parcours aborde le contexte de la

commande de la CMP, le chantier, mais également la configuration, l’esthétique,

les techniques et les matériaux employés pour les différents types d’accès,

ainsi que l’évolution de ces derniers à la suite de la rupture du contrat entre

Guimard et la CMP.

Durée :

2h environ

Paris et l’architecture du commerce : des

galeries aux grands magasins – Visite le 27 avril

Cette visite propose un

panorama de l’architecture du commerce à Paris, de la fin du XVIIIe au

début du XXe siècle. Le parcours débute au Palais-Royal,

opération immobilière de très grande envergure amorcée par le duc d’Orléans en

1786 comprenant des boutiques à rez-de-chaussée, considéré comme l’ancêtre des

galeries commerçantes ; pour s’achever aux Galeries Lafayette (1912), un

des plus célèbres grands magasins parisiens dont la coupole de Gruber est l’un

des emblèmes de l’architecture parisienne de l’Art nouveau. Ce parcours sera

l’occasion d’aborder les différentes caractéristiques de l’architecture des

galeries, des passages et des grands magasins de Paris en mettant en rapport

l’évolution sociétale et architecturale de 1786 à 1926, ainsi que de souligner

l’importance des nancéiens dans le renouveau stylistique des grands magasins, à

l’image du maitre-verrier Jacques Gruber et de l’ébéniste Louis Majorelle aux

Galeries Lafayette.

Durée :

2h15 environ

Distance à

parcourir à pied : 3 km

Le point de rendez-vous est fourni lors de l’inscription.

Contact : https://www.lecercleguimard.fr/fr/nos-actions/visites-guidees/

Clément Dorval / Ville de Paris