Châteauneuf-de-Galaure Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure, Drôme Visites guidées ou commentées du Prieuré de Charrière Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Catégories d’évènement: Châteauneuf-de-Galaure

Drôme

Visites guidées ou commentées du Prieuré de Charrière Prieuré de Charrière, 18 septembre 2021, Châteauneuf-de-Galaure. Visites guidées ou commentées du Prieuré de Charrière

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Prieuré de Charrière

Édifice religieux Couvent bénédictin du XIVe siècle rattaché à l’abbaye de Cluny, puis donné aux franciscains de la stricte observance en 1456. Falque de Montchenu, comte et seigneur de Châteauneuf, grand père de Diane de Poitiers, et ses successeurs en furent les pères temporels. Visites et animations www.prieuredecharriere.fr Prieuré de Charrière 1125, route de Charrière, 26330 Châteauneuf-de-Galaure Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châteauneuf-de-Galaure, Drôme Autres Lieu Prieuré de Charrière Adresse 1125, route de Charrière, 26330 Châteauneuf-de-Galaure Ville Châteauneuf-de-Galaure lieuville Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure