du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Office de tourisme de Gassin

Depuis l’office de tourisme, la guide vous conduira à la terrasse panoramique d’où vous découvrirez la plus belle vue du golfe. Le long des remparts, elle vous contera l’histoire du village. Dans les ruelles fleuries, elle vous guidera dans ce labyrinthe empierré. Sans oublier, le nouveau village où les fleurs de bougainvillées explosent leur couleur. Vous vivrez 1h30 d’enchantement à la découverte d’un des plus beaux villages de France.

Rendez-vous avec la guide devant l’office de tourisme.

Laissez vous mener dans les ruelles pittoresques du vieux village par une guide expérimentée qui vous expliquera l’histoire du village tout en vous faisant admirer les points de vue fabuleux. Office de tourisme de Gassin 20 place Léon Martel, 83580 Gassin Gassin Caruby Var

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00

