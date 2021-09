Le Boulou Office de tourisme Le Boulou, Pyrénées-Orientales Visites guidées Office de tourisme Le Boulou Catégories d’évènement: Le Boulou

Pyrénées-Orientales

Visites guidées Office de tourisme, 18 septembre 2021, Le Boulou. Visites guidées

Office de tourisme, le samedi 18 septembre à 09:00

VIIA Connect, entreprise de fret ferroviaire installée au Boulou, propose des visites commentées sur son site le samedi 18 Septembre 2021. Horaires de visites : 9h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h. Les personnes intéressées devront effectuer une réservation à l’office de tourisme (6 rue Arago – 66160 Le Boulou – Tél. : 04 68 87 50 95) et se présenter sur le site de l’entreprise avec la contremarque retirée à l’office de tourisme.

10 personnes maximum par visite

Visites du site VIIA Connect (entreprise ferroviaire). Office de tourisme 6 rue Arago 66160, Le Boulou Le Boulou Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Boulou, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Office de tourisme Adresse 6 rue Arago 66160, Le Boulou Ville Le Boulou lieuville Office de tourisme Le Boulou