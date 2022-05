Visites guidées numériques à l’Abbaye de Déols Déols, 27 mai 2022, Déols.

L’abbaye de Déols a connu une histoire riche et mouvementée depuis le début de sa construction en 917. Elle fut l’une des abbayes les plus importantes de France et son rayonnement était loin de se limiter au Berry. Ces vestiges sont le témoin d’un âge d’or compris entre le XII -ème et le XIV -ème siècle. Aujourd’hui grâce à la réalité augmentée, il est possible de se projeter dans l’abbaye et de comprendre sa grandeur passée.

Partez à la découverte de la riche histoire de l’Abbaye de Déols.

musee@ville-deols.fr +33 2 54 07 58 87

© Musée de l’Abbaye de Déols

