L'Isle-sur-la-Sorgue L'Isle-sur-la-Sorgue L'Isle-sur-la-Sorgue, Vaucluse Visites guidées | Novembre 2021 L’Isle-sur-la-Sorgue L'Isle-sur-la-Sorgue Catégories d’évènement: L'Isle-sur-la-Sorgue

Vaucluse

Visites guidées | Novembre 2021 L’Isle-sur-la-Sorgue, 20 novembre 2021, L'Isle-sur-la-Sorgue. Visites guidées | Novembre 2021 CAMPREDON centre d’art 20 rue du Docteur Tallet L’Isle-sur-la-Sorgue

2021-11-20 15:00:00 – 2021-11-20 16:00:00 CAMPREDON centre d’art 20 rue du Docteur Tallet

L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse L’Isle-sur-la-Sorgue EUR Visite guidée de l’exposition “Visage/Paysage” dédié à l’artiste peintre, cinéaste et auteur, Joël Brisse.

Animée par Christine Cornillet, médiatrice culturelle. +33 4 90 38 17 41 https://www.campredoncentredart.com/ CAMPREDON centre d’art 20 rue du Docteur Tallet L’Isle-sur-la-Sorgue

dernière mise à jour : 2021-11-10 par Office de Tourisme Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse

Détails Catégories d’évènement: L'Isle-sur-la-Sorgue, Vaucluse Autres Lieu L'Isle-sur-la-Sorgue Adresse CAMPREDON centre d'art 20 rue du Docteur Tallet Ville L'Isle-sur-la-Sorgue lieuville CAMPREDON centre d'art 20 rue du Docteur Tallet L'Isle-sur-la-Sorgue