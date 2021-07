Cléry-Saint-André Basilique Notre-Dame de Cléry Cléry-Saint-André, Loiret Visites guidées nocturnes Basilique Notre-Dame de Cléry Cléry-Saint-André Catégories d’évènement: Cléry-Saint-André

Loiret

Visites guidées nocturnes Basilique Notre-Dame de Cléry, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Cléry-Saint-André. Visites guidées nocturnes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Basilique Notre-Dame de Cléry Accueil par groupe de 15 personnes toutes les 20 mn | Éviter les chaussures à talons hauts

L’association LSNDC organise des visite guidées nocturnes en sons et lumières. Basilique Notre-Dame de Cléry 1 rue du Cloître 45370 Cléry-Saint-André Cléry-Saint-André Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T23:00:00;2021-09-19T18:00:00 2021-09-19T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cléry-Saint-André, Loiret Étiquettes évènement : Autres Lieu Basilique Notre-Dame de Cléry Adresse 1 rue du Cloître 45370 Cléry-Saint-André Ville Cléry-Saint-André lieuville Basilique Notre-Dame de Cléry Cléry-Saint-André