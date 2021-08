Strasbourg Château Vodou Bas-Rhin, Strasbourg Visites guidées nocturnes à la lampe torche Château Vodou Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Visites guidées nocturnes à la lampe torche Château Vodou, 18 septembre 2021, Strasbourg. Visites guidées nocturnes à la lampe torche

le samedi 18 septembre à Château Vodou

### Découvrez le musée autrement. Suivez un guide dans l’obscurité du château d’eau au travers des 3 étages du musée pendant 1h15 environ… dans l’obscurité, les formes ne révèlent pas toujours la réalité… Ambiance garantie !

14€ normal ; 11€ réduit ; 8€ enfants. Sur inscription. Durée de la visite : 1h15 environ.

Château Vodou 4 rue de Koenigshoffen, 67000, Strasbourg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T19:00:00 2021-09-18T19:30:00;2021-09-18T19:30:00 2021-09-18T21:00:00

