le samedi 14 mai à Musée Vert – muséum d'histoire naturelle du Mans

Un parcours unique dans les réserves du musée, en compagnie du responsable des collections. L’occasion rêvée d’observer des spécimens non présentés au public et de comprendre le fonctionnement d’un musée.

Sur inscription à l’accueil le soir même

Musée Vert – muséum d'histoire naturelle du Mans 204 avenue Jean Jaurès, 72100 Le Mans, Sarthe, Pays de la Loire, France

2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T22:30:00;2022-05-14T22:30:00 2022-05-14T23:00:00;2022-05-14T23:00:00 2022-05-14T23:30:00

