**Musée du Vêtement Provençal** **Visites guidées** **Les traditions de Noël en Provence** La crèche, les santons, les 13 desserts… **Pendant la foire aux santons du 20 novembre au 19 décembre 2021** **Tous les mercredis et samedis à 10h et 14h.** rue Jules Ferry / rue Marseillaise **Sur inscription : 04.94.33.72.02**

